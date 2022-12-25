Вторая за день воздушная тревога объявлена на Украине

На Украине в воскресенье, 25 декабря, второй раз за день сработали сирены воздушной тревоги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса оповещения населения.

Отмечается, что днем тревога затронула восточные и центральные регионы.

В частности, сирены звучат с 13:16 (14:16 мск) в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Власти в Telegram-каналах и на городских форумах напоминают жителям о том, что необходимо укрыться в защищенных местах.