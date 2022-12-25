СМИ: Иран столкнется с углублением внутреннего кризиса

В 2023 году власти Ирана столкнутся с углублением внутреннего кризиса, пишет Euractiv. По мнению обозревателей портала, республика вступила в новую эру, которая сулит ей продолжение протестов.

«Иран охватит то, что аналитики называют «революционным процессом», который, вероятно, вызовет новые протесты в 2023 году, и ни одна из сторон не отступит. Поскольку [высший руководитель Ирана Али] Хаменеи считает, что компромисс в отношении идеологических столпов республики, таких как ношение хиджаба, приведет к ее краху, истеблишмент удвоит репрессии», — говорится в тексте.

Как отмечается, в подобных условиях продолжаться не только демонстрации, но и беспорядки, в которые переросли митинги за права женщин на фоне столкновений с полицией. При этом Euractiv не исключается, что данная ситуация позволит западным государствам усилить давление на Тегеран.