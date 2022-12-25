В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-8° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
27 минут назад

Возгорание нефтепродуктов произошло на территории белорусского завода «Нафтан»

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Возгорание нефтепродуктов произошло в воскресенье на территории нефтеперерабатывающего предприятия «Нафтан» в Витебской области Белоруссии, в результате происшествия никто не пострадал, сообщила пресс-служба МЧС Белоруссии.

На белорусском заводе произошло возгорание нефтепродуктов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По сообщению ведомства, в 10.12 спасателям поступило сообщение о возгорании резервуара РВС-2000 с некондицией нефтепродуктов установки АВТ-6 на территории ОАО «Нафтан», в 11:23 возгорание было оперативно локализовано спасателями, горение не вышло за пределы конструкции резервуара, никто не пострадал, передает ТАСС.

Напомним, в сентябре 2021 года на территории белорусского завода «Нафтан» произошел пожар.

В мире,Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители