На белорусском заводе произошло возгорание нефтепродуктов

Возгорание нефтепродуктов произошло в воскресенье на территории нефтеперерабатывающего предприятия «Нафтан» в Витебской области Белоруссии , в результате происшествия никто не пострадал, сообщила пресс-служба МЧС Белоруссии.

По сообщению ведомства, в 10.12 спасателям поступило сообщение о возгорании резервуара РВС-2000 с некондицией нефтепродуктов установки АВТ-6 на территории ОАО «Нафтан», в 11:23 возгорание было оперативно локализовано спасателями, горение не вышло за пределы конструкции резервуара, никто не пострадал, передает ТАСС.