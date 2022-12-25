Глава офиса Зеленского заявил о планах Киева вернуть Крым

«Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть свою территорию. Я понимаю, что это будет трудная и напряженная работа. Наш великий, храбрый народ будет продолжать сражаться. Я уверен, что следующий год действительно станет годом победы», — утверждает глава офиса Зеленского.