Глава офиса Зеленского заявил о планах Киева вернуть Крым

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о планах Киева вернуть Крым в 2023 году. Об этом сообщает The Guardian.
Ермак предсказал, что 2023 год будет решающим для Украины.
«Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть свою территорию. Я понимаю, что это будет трудная и напряженная работа. Наш великий, храбрый народ будет продолжать сражаться. Я уверен, что следующий год действительно станет годом победы», — утверждает глава офиса Зеленского.
На вопрос, включает ли победа возвращение Крыма, он ответил:
«Безусловно».
Администрация США не поддержала обещание президента Украины Владимира Зеленского вернуть полуостров — большинство аналитиков считает, что эта миссия будет трудной для украинской армии.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются провести разведывательные мероприятия для оценки состояния обороны Крыма. Практически каждый день с ноября ВСУ в Одесской области осуществляют полеты коммерческих беспилотных летательных аппаратов в направлении Крыма и Севастополя.