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1 час назад

Глава офиса Зеленского заявил о планах Киева вернуть Крым в 2023 году

Lenta.ru

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о планах Киева вернуть Крым в 2023 году. Об этом сообщает The Guardian.

Глава офиса Зеленского заявил о планах Киева вернуть Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ермак предсказал, что 2023 год будет решающим для Украины.

«Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть свою территорию. Я понимаю, что это будет трудная и напряженная работа. Наш великий, храбрый народ будет продолжать сражаться. Я уверен, что следующий год действительно станет годом победы», — утверждает глава офиса Зеленского.

На вопрос, включает ли победа возвращение Крыма, он ответил:

«Безусловно».

Администрация США не поддержала обещание президента Украины Владимира Зеленского вернуть полуостров — большинство аналитиков считает, что эта миссия будет трудной для украинской армии.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются провести разведывательные мероприятия для оценки состояния обороны Крыма. Практически каждый день с ноября ВСУ в Одесской области осуществляют полеты коммерческих беспилотных летательных аппаратов в направлении Крыма и Севастополя.

В мире,Армия,Андрей Ермак,Владимир Зеленский,Администрация США,
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