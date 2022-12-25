В Китае заявили о серьезных трудностях в отношениях с США

Отношения США и Китая столкнулись с серьезными трудностями по вине Белого дома. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И. Текст его выступления опубликовал официальный сайт китайского внешнеполитического ведомства.

«Поскольку США упрямо продолжали воспринимать Китай в качестве своего главного конкурента и занимались вопиющим сдерживанием, подавлением и провокациями против Китая, китайско-американские отношения столкнулись с серьезными трудностями», - заявил Ван И.

Дипломат призвал США к отказу от политики конфронтации. Он подчеркнул, что запугать Пекин не удастся, и страна будет решительно защищать «коренные интересы и национальное достоинство».