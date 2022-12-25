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46 минут назад

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Майк Габриелян

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве в воскресенье, 25 декабря. Два взрыва прозвучали утром, один из них – в левобережной части города, сообщает ТАСС.

Стало известно о взрывах в Киеве
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При этом одно из украинских изданий сообщило, что взрывы якобы «связаны с работой украинских военных». Городские власти пока не комментировали эту информацию.

Путин объяснил удары по Украине

Также в воскресенье по всей Украине объявили воздушную тревогу. Первые сигналы прозвучали в 10:23 (мск) в Киеве и Киевской области, а к 10:26 в «красной зоне» оказалась вся территория.

Ранее в Общественной палате РФ рассказали, зачем вооруженные формирования Киева обстреливают Херсон.

В мире,СВО,Владимир Путин,Общественная палата России,
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