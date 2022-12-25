На Украине решили возродить полк Азов (признан террористическим и запрещен в России). Об этом пишет «Военное обозрение».

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По данным издания, на сегодняшний день сформированы два батальона, идет формирование третьего. В составе полка есть бойцы, находившиеся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Набор идет официально с рекламой на центральных каналах Украины.

Отмечается, что в настоящее время в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеются подразделения под названием «Азов», сформированные из добровольцев и относящиеся к территориальной обороне, не имея никакого отношения к основному составу полка. Таким образом, на данный момент имеются два «Азова», один из которых — в составе украинской армии, второй — в составе Нацгвардии.