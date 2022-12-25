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20 минут назад

Глава МИД КНР заявил о трудностях в отношениях между Китаем и США

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Расценивание Китая, как главного конкурента США вызвало серьезные затруднения в китайско-американские отношениях в уходящем 2022 году. Об этом в воскресенье, 25 декабря, заявил глава Министерства иностранных КНР Ван И, выступая на симпозиуме, посвященном китайской дипломатии.

Глава МИД КНР выступил с обвинением в адрес США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

— Поскольку США упрямо продолжали воспринимать Китай в качестве своего главного конкурента и занимались вопиющим сдерживанием, подавлением и провокациями против Китая, китайско-американские отношения столкнулись с серьезными трудностями, — сказал он.

Министр добавил, что Пекин не оставлял без внимания силовую политику Вашингтона и предпринимал необходимые для противостояния действия. По его словам, целью Китая в подобной ситуации служит защита собственных интересов и национального достоинства, передает РИА Новости.

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Говоря об отношениях России и Китая, Ван И заявил, что они на сегодняшний день крепки, как монолит, и не меняются под воздействием внешних факторов международных взаимосвязей. Сотрудничество Москвы и Пекина не имеет враждебный характер для какой-либо третьей стороны.

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