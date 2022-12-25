ЧП на баскетбольном матче в Египте: Пострадали 27 человек

На одной из трибун спорткомплекса имени Хасана Мустафы в городе 6 Октября близ Каира в ходе баскетбольного матча обрушились металлические конструкции. Как минимум 27 человек пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Ahram Online.

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Игра была прервана в связи с инцидентом. В Министерстве здравоохранения Египта отметили, что для эвакуации раненых привлекли 21 машину скорой помощи. По предварительной версии, обрушение конструкций было вызвано действиями болельщиков.