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13 минут назад

ЧП на баскетбольном матче в Египте: Пострадали 27 человек

Елена Прошина

На одной из трибун спорткомплекса имени Хасана Мустафы в городе 6 Октября близ Каира в ходе баскетбольного матча обрушились металлические конструкции. Как минимум 27 человек пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Ahram Online.

ЧП на баскетбольном матче в Египте: Пострадали 27 человек
Фото: ТАССТАСС

Игра была прервана в связи с инцидентом. В Министерстве здравоохранения Египта отметили, что для эвакуации раненых привлекли 21 машину скорой помощи. По предварительной версии, обрушение конструкций было вызвано действиями болельщиков.

Издание отмечает, что спортивный комплекс имени Хасана Мустафы открылся в 2020 году. В нем проводят соревнования по нескольким видам спорта, включая гандбол и баскетбол.

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