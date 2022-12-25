Эрдоган пообещал новые данные по газовому месторождению в Черном море

«Работы по поставкам газа с месторождения в Черном море продолжаются в круглосуточном режиме. В понедельник будут обнародованы новые данные по энергоресурсам», — заявил турецкий лидер, не приведя при этом какой-либо дополнительной информации.

В октябре сообщалось, что в 2023 году турецкие власти собрались провести буровые работы в 100 скважинах на суше для разведки нефтяных и газовых месторождений, а также выполнить определенные работы в море. До этого также стало известно, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в добычу и транспортировку газа с месторождения Сакарья в Черном море.