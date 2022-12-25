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1 час назад

Эрдоган пообещал новые данные по газовому месторождению в Черном море

Lenta.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал обнародовать в понедельник, 26 декабря, новые данные по газовому месторождению в Черном море. Об этом сообщает ТАСС.

Эрдоган пообещал новые данные по газовому месторождению в Черном море
Фото: ТАССТАСС

«Работы по поставкам газа с месторождения в Черном море продолжаются в круглосуточном режиме. В понедельник будут обнародованы новые данные по энергоресурсам», — заявил турецкий лидер, не приведя при этом какой-либо дополнительной информации.

Ранее газета Sabah сообщала, что Эрдоган вскоре объявит об обнаружении месторождений нефти в Ширнаке.

В октябре сообщалось, что в 2023 году турецкие власти собрались провести буровые работы в 100 скважинах на суше для разведки нефтяных и газовых месторождений, а также выполнить определенные работы в море. До этого также стало известно, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в добычу и транспортировку газа с месторождения Сакарья в Черном море.

В мире,Реджеп Эрдоган,
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