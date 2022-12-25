На Украине назвали срок возвращения Крыма

В следующем году наступит «решающий момент» в конфликте России и Украины. Киев прогнозирует свою победу и возвращение Крыма. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью британскому изданию The Guardian, передает MK.

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Ермак при этом не уточнил, когда и где Украины планирует начать наступление.

Журналист задал ему вопрос о том, планирует ли Украина вернуть Крым в 2023 году. Ермак ответил утвердительно. The Guardian пишет, что администрация президента США Джо Байдена официально не поддерживала намерения Киева вернуть Крым. Многие аналитики считают, что это будет сложной задачей для армии Украины.

Ермак также рассказал о самочувствии президента Украины Владимира Зеленского после долгих месяцев войны.

«С ним все в порядке. Он ответственный человек и глубоко вовлечен во все: вооружение, военную стратегию, энергетические и экономические вопросы», — пояснил глава офиса президента.

Он считает Зеленского «лучшим президентом в истории современной Украины» и подчеркнул, что его поддержка и признание среди мировой общественности выросло до необычайного уровня.