В Италии скончался бывший глава МИД страны

Итальянские СМИ сообщают о смерти бывшего главы министерства иностранных дел страны Франко Фраттини. Сообщается, что он скончался в одной из больниц Италии от онкологического заболевания.

Фраттини занимал пост руководителя итальянского МИД в правительствах под председательством Сильвио Берлускони - с ноября 2002 по ноябрь 2004 года, а также с мая 2008 по ноябрь 2011 года.

Газета Corriere della Sera приводит слова соболезнований госдеятелей Италии в адрес семьи видного политика. Одним из первых их выразил Сильвио Берлускони.

«Он был настоящим слугой государства. Мне будет его не хватать. В Италии и за границей ценили его профессионализм», - сообщает издание.

Другой политик - министр обороны Гвидо Кросетто - отметил день, в который скончался Фраттини. С 24 на 25 декабря живущие по григорианскому календарю христиане отмечают Рождество.

«До свидания, Франко. Ты покидаешь нас в самую особенную и необыкновенную ночь в году. Возможно потому, что ты всегда был особенным и необыкновенным человеком», - написал Кросетто.