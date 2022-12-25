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8 минут назад

Раскрыты детали о сорванных переговорах между Москвой и Киевом

Елена Прошина

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предостерег Украину от слишком быстрых переговоров с Россией о прекращении боевых действий. Он считает, что подобные требования со стороны Москвы «неосуществимы» в сложившейся ситуации. Об этом пишет издание Reseau International.

Раскрыты детали о сорванных переговорах между Москвой и Киевом
Фото: РамблерРамблер

Как говорится в публикации, премьер Великобритании заявил о недопустимости мирных переговоров с Россией на встрече с главами государств и правительств Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Риге. Сунак считает, что любые требования со стороны Москвы в нынешних условиях «неосуществимы». Переговоры следует начинать только тогда, когда Россия уберет свои войска с территории Украины, подчеркнул он. Сунак призвал Запада продолжать поставки вооружений на Украину.

Reseau International пишет, что правительство Великобритании за время конфликта на Украине несколько раз препятствовало переговорному процессу между Москвой и Киеву. Советник НАТО и сотрудник швейцарской разведки Жак Бод в интервью медиа-порталу Independent grayzone.com напомнил, что Запад как минимум трижды срывал планы Украины по проведению мирных переговоров с Россией. В двух случаях это была инициатива Великобритании.

Издание отмечает, что предыдущий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в марте лично посетил Киев, чтобы убедить президента Украины Владимира Зеленского не вести переговоров с Россией.

«Никаких переговоров с русскими. Мы должны сражаться», — позже заявлял Джонсон.

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