ОАЭ передадут Украине 2,5 тысячи электрогенераторов

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) передадут 2,5 тыс. электрогенераторов гражданам Украины, испытывающим трудности с доступом к электроэнергии в результате повреждения энергетической инфраструктуры страны в ходе конфликта. Об этом сообщило в субботу информационное агентство WAM.

По его информации, партия гуманитарной помощи включает 2,5 тыс. бытовых электрогенераторов мощностью от 3,5 до 8 киловатт. Около 1,2 тыс. генераторов было отправлено в Варшаву 24 декабря, остальные планируется доставить в январе 2023 года. Как уточнило агентство, генераторы направлены в рамках пакета гуманитарной помощи на сумму $100 млн, ранее выделенного властями ОАЭ для гражданского населения Украины.