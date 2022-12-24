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1 час назад

СМИ: ОАЭ передадут Украине 2,5 тысячи электрогенераторов

ТАССиещё 2

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) передадут 2,5 тыс. электрогенераторов гражданам Украины, испытывающим трудности с доступом к электроэнергии в результате повреждения энергетической инфраструктуры страны в ходе конфликта. Об этом сообщило в субботу информационное агентство WAM.

ОАЭ передадут Украине 2,5 тысячи электрогенераторов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его информации, партия гуманитарной помощи включает 2,5 тыс. бытовых электрогенераторов мощностью от 3,5 до 8 киловатт. Около 1,2 тыс. генераторов было отправлено в Варшаву 24 декабря, остальные планируется доставить в январе 2023 года. Как уточнило агентство, генераторы направлены в рамках пакета гуманитарной помощи на сумму $100 млн, ранее выделенного властями ОАЭ для гражданского населения Украины.

В октябре президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности объявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам военного управления, связи и энергетики Украины. Он также предупредил Киев, что, если украинские власти будут пытаться продолжать совершать теракты на территории России, ответы будут жесткими. Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из строя выведена почти половина энергетической инфраструктуры страны, поэтому ограничения потребления электроэнергии будут сохраняться на протяжении всей зимы.

В мире,Денис Шмыгаль,Владимир Путин,
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