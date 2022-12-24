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1 час назад

"Полтавщина": в Полтаве неизвестные осквернили памятники военачальникам Ватутину и Зыгину

Газета.Ruиещё 2

В Полтаве на Украине неизвестные разрисовали красной краской памятники советскому генералу и Герою СССР Николаю Ватутину и герою Полоцкой обороны Алексею Зыгину. Об этом сообщает украинское издание «Полтавщина».

В Полтаве осквернили памятники военачальникам Ватутину и Зыгину
Фото: poltava.topoltava.to

Уточняется, что акт вандализма был совершен в ночь с 23 на 24 декабря.

По словам представителя Полтавского райуправления полиции Василия Зуба, правоохранители проверяют информацию о произошедшем. В коммунальном предприятии «Декоративные культуры» сообщили, что коммунальщики уже знают об инциденте, однако решение о дальнейших действиях еще не были приняты.

По информации издания, накануне депутаты Полтавского горсовета не поддержали демонтаж памятников русскому поэту Александру Пушкину, советскому генералу Николаю Ватутину, а также герою Полоцкой обороны Алексею Зыгину.

В ноябре сообщалось, что в Одессе акту вандализма подвергся памятник Александру Пушкину. По информации издания «Цензор», монумент на улице им. Пушкина в Одессе вандалы разрисовали буквами Z и V, а также оставили надпись «Оккупант» и обмотали голову скульптуры желтой лентой.

В мире,Николай Ватутин,
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