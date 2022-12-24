В Полтаве осквернили памятники военачальникам Ватутину и Зыгину

В Полтаве на Украине неизвестные разрисовали красной краской памятники советскому генералу и Герою СССР Николаю Ватутину и герою Полоцкой обороны Алексею Зыгину. Об этом сообщает украинское издание «Полтавщина».
Уточняется, что акт вандализма был совершен в ночь с 23 на 24 декабря.
По словам представителя Полтавского райуправления полиции Василия Зуба, правоохранители проверяют информацию о произошедшем. В коммунальном предприятии «Декоративные культуры» сообщили, что коммунальщики уже знают об инциденте, однако решение о дальнейших действиях еще не были приняты.
По информации издания, накануне депутаты Полтавского горсовета не поддержали демонтаж памятников русскому поэту Александру Пушкину, советскому генералу Николаю Ватутину, а также герою Полоцкой обороны Алексею Зыгину.
В ноябре сообщалось, что в Одессе акту вандализма подвергся памятник Александру Пушкину. По информации издания «Цензор», монумент на улице им. Пушкина в Одессе вандалы разрисовали буквами Z и V, а также оставили надпись «Оккупант» и обмотали голову скульптуры желтой лентой.