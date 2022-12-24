В Полтаве осквернили памятники военачальникам Ватутину и Зыгину

В Полтаве на Украине неизвестные разрисовали красной краской памятники советскому генералу и Герою СССР Николаю Ватутину и герою Полоцкой обороны Алексею Зыгину. Об этом сообщает украинское издание «Полтавщина».

Фото: poltava.to poltava.to

Уточняется, что акт вандализма был совершен в ночь с 23 на 24 декабря.

По словам представителя Полтавского райуправления полиции Василия Зуба, правоохранители проверяют информацию о произошедшем. В коммунальном предприятии «Декоративные культуры» сообщили, что коммунальщики уже знают об инциденте, однако решение о дальнейших действиях еще не были приняты.

По информации издания, накануне депутаты Полтавского горсовета не поддержали демонтаж памятников русскому поэту Александру Пушкину, советскому генералу Николаю Ватутину, а также герою Полоцкой обороны Алексею Зыгину.