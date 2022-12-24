Во время протестов в Париже пострадали более 30 полицейских

Префект парижской полиции Лоран Нуньес заявил в эфире телеканала BFMTV, что во время беспорядков на манифестации курдов в Париже пострадал 31 правоохранитель, 11 участников протеста задержаны.
«Правоохранительные органы задержали 11 человек за беспорядки <...>. Десятки протестующих совершили насильственные действия», — сказал он.
По его словам, во время протестной акции ее участники повредили десятки витрин, минимум четыре автомобиля, притом, что одна из машин была подожжена.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции вытеснили протестующих курдов с парижской площади Бастилии, после чего демонстрация завершилась.
Курды вышли на площадь Республики в столице Франции, чтобы выразить протест из-за стрельбы, которая, по их мнению, направлена против курдской общины. Протестующие обвиняли в стрельбе Турцию и скандировали антитурецкие лозунги.
23 декабря 69-летний мужчина открыл огонь на улице в 10-м округе Парижа рядом с культурным центра курдов. Преступника задержали. В результате стрельбы погибли три человека, двое пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое находятся в состоянии средней тяжести.