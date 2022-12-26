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36 минут назад

В США рассказали о попытках Зеленского манипулировать Вашингтоном

Lenta.ruиещё 1

Украинский президент Владимир Зеленский пытается манипулировать Вашингтоном, говоря о том, что Россия якобы может нанести удар по другим союзникам США. Об этом пишет обозреватель американского журнала The American Conservative (TAC) Род Дреер.

В США рассказали о попытках Зеленского манипулировать Вашингтоном
Фото: ТАССТАСС

Он напомнил об угрозах Зеленского. Украинский лидер предупредил Запад, что российская армия якобы нанесет удар по другим американским союзникам, если ее не остановят сейчас.

«Но это просто неправильно, это манипуляции. Ведь интересы президента Зеленского и его страны не совпадают с интересами Америки», — рассказал автор.

Дреер напомнил, что подобной стратегии придерживался бывший президент США Джордж Буш для оправдания «несправедливой и глупой войны в Ираке». Обозреватель указал на то, что Зеленский хочет «полной победы» над РФ, включая возврат регионов, ставших российскими.

«Это невозможно. Вы это понимаете? Это невозможно. Если это стандарт "абсолютной победы", то война будет продолжаться», — подчеркнул он.

21 декабря Зеленский провел с президентом США Джо Байденом встречу в Вашингтоне. В ходе нее американский лидер заявил, что США продолжат наращивать военную поддержку Киева, включая поставки систем противовоздушной обороны (ПВО).

В мире,Владимир Зеленский,Джордж Буш,Джозеф Байден,
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