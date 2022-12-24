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24 минуты назад

В Анкаре считают, что кризис на Украине продолжится из-за поддержки Западом Киева

ТАСС

Конфликт на Украине продолжится в следующем году в том числе из-за поддержки Киева со стороны США и Европы. Такое мнение выразил в субботу министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе выступления в Анкаре.

Министр обороны Турции спрогнозировал развитие конфликта на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Похоже, эта война не завершится легко. Поддержка США, Европы и Запада продолжается. Соответственно, осуществляется подготовка [украинских военных], [остаются в силе] планы и [выделяются] деньги, заложенные в [их] бюджеты. С другой стороны, есть и заявления России. Если объединить все это, то не будет ошибкой сказать, что эта война, скорее всего, продолжится в 2023 году, несмотря на все наши добрые намерения и пожелания по установлению режима прекращения огня и мира", - отметил глава Минобороны республики.

Турция и США сделали совместное заявление по Украине

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

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