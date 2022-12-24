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43 минуты назад

Американцы возмутились из-за шутки Зеленского про Patriot

Майк Габриелян

Пользователи Twitter из США возмутились из-за шутки Зеленского о том, что он не перестанет и в дальнейшем просить у Байдена комплексы Patriot. Об этом сообщает РИА Новости.

Американцы возмутились из-за шутки Зеленского про Patriot
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На пресс-конференции у украинского президента спросили, что произойдет, после того как Киев получит дорогостоящие американские системы ПВО.

На это Зеленский в шуточной форме ответил, что «отправит очередной сигнал» президенту Байдену для поставок еще большего количества ЗРК.

После этого комментаторы стали массово требовать, чтобы Белый дом перестал «вооружать их» и отчитался, куда делись 50 млрд долларов, выделенных Киеву из американского бюджета.

«Где 50 миллиардов, которые ты у нас уже украл, придурок?» - задался вопросом один из пользователей

Ему ответили, что «упечь в тюрьму» надо обоих – и Зеленского и Байдена.

Также читатели отметили, что в поставках Patriot нет смысла, поскольку «они даже не работают должным образом».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и европейские страны научились «выстраивать журналистов и СМИ», чтобы обеспечить в обществе поддержку Украины.

В мире,Сергей Лавров,МИД России,
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