Американцы возмутились из-за шутки Зеленского про Patriot

Пользователи Twitter из США возмутились из-за шутки Зеленского о том, что он не перестанет и в дальнейшем просить у Байдена комплексы Patriot. Об этом сообщает РИА Новости.

На пресс-конференции у украинского президента спросили, что произойдет, после того как Киев получит дорогостоящие американские системы ПВО.

На это Зеленский в шуточной форме ответил, что «отправит очередной сигнал» президенту Байдену для поставок еще большего количества ЗРК.

После этого комментаторы стали массово требовать, чтобы Белый дом перестал «вооружать их» и отчитался, куда делись 50 млрд долларов, выделенных Киеву из американского бюджета.

«Где 50 миллиардов, которые ты у нас уже украл, придурок?» - задался вопросом один из пользователей

Ему ответили, что «упечь в тюрьму» надо обоих – и Зеленского и Байдена.

Также читатели отметили, что в поставках Patriot нет смысла, поскольку «они даже не работают должным образом».