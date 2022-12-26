Более ста курдов вышли на манифестацию в память о застреленных представителях общины в Париже. Колонна стартовала в полдень в 10-м округе французской столицы, где в пятницу, 23 декабря, мужчина убил трех курдов.

Участники акции прошли до улицы Ла Файет. Там в январе 2013 были убиты три других активиста общины, сообщает корреспондент РИА Новости.

В субботу, 24 декабря, протест переросл в стычки с полицией. Митингующие блокировали улицы. Для их разгона правоохранители применили слезоточивый газ.

Протестующие стали бить автобусные остановки и переворачивать автомобили. Также они забрасывали булыжниками полицейских. В итоге были задержаны 11 человек и пострадали более 30 сотрудников правоохранительных органов.

В пятницу 69-летний мужчина открыл стрельбу рядом с курдским культурным центом. Погибли три курдских активиста. Два человека находятся в больнице в критическом состоянии. Прокуратура инициировала расследование по делу о намеренном убийстве.