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34 минуты назад

Сотни человек вышли на манифестацию в память о застреленных курдах в Париже

Свободная прессаиещё 1

Более ста курдов вышли на манифестацию в память о застреленных представителях общины в Париже. Колонна стартовала в полдень в 10-м округе французской столицы, где в пятницу, 23 декабря, мужчина убил трех курдов.

Участники акции прошли до улицы Ла Файет. Там в январе 2013 были убиты три других активиста общины, сообщает корреспондент РИА Новости.

В субботу, 24 декабря, протест переросл в стычки с полицией. Митингующие блокировали улицы. Для их разгона правоохранители применили слезоточивый газ.

Два человека стали жертвами стрельбы в Париже

Протестующие стали бить автобусные остановки и переворачивать автомобили. Также они забрасывали булыжниками полицейских. В итоге были задержаны 11 человек и пострадали более 30 сотрудников правоохранительных органов.

В пятницу 69-летний мужчина открыл стрельбу рядом с курдским культурным центом. Погибли три курдских активиста. Два человека находятся в больнице в критическом состоянии. Прокуратура инициировала расследование по делу о намеренном убийстве.

Ранее недовольные повышением цен и заработной платой французы вышли на акции протеста.

В мире,Видео,протесты Франция,
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