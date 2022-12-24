В Париже на манифестации курдов начались стычки с полицией

В Париже на манифестации курдов начались первые стычки с полицией. Силовики применили слезоточивый газ, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что в пятницу, 23 декабря, 69-летний мужчина открыл огонь на улице недалеко от культурного центра курдов в 10-м округе Парижа. В результате его действий пострадали семь человек, трое из них погибли.

Гибель активистов вызвала возмущение курдской общины. В субботу днем тысячи человек вышли на акцию протеста. Протестующие полагают, что за стрельбой стоит Анкара, выкрикивают антитурецкие лозунги.

По данным агенства, манифестация на начальном этапе проходила мирно. Затем толпа внезапно кинулась на проезжающие автомобили, начала устраивать погромы.