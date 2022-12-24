В США оценили последствия внезапной смерти Байдена

Внезапная смерть Джо Байдена во время исполнения им обязанностей президента США приведет страну к трагическим последствиям. Об этом в субботу, 24 декабря, пишет издание 19FortyFive.

По мнению издания, возраст Байдена несет серьезные риски: если в ходе исполнения своих служебных обязанностей глава Белого дома умрет, это отбросит страну далеко назад, наведет страх на друзей Вашингтона и приободрит врагов. Отмечая многочисленные оговорки и ошибки, допущенные американским лидером в силу его возраста, в издании задумались о том, насколько Джо Байден способен выполнять обязанности главы государства.

В частности, журналисты вспомнили, что когда Байден впервые пробовал бороться за пост президента в 1988 году, то скопировал свои речи у политика Нилома Киннока, а также пользовался репликами Джона и Роберта Кеннеди. В то же время издание отметило, что равных Байдену кандидатов в Демократической партии, которые были бы способны заменить его на посту, нет.