Алиев и Пашинян прибыли на саммит СНГ

Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян прибыли в понедельник в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите СНГ. Об этом сообщили в пресс-службах глав государств.

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Как сообщила пресс-служба армянского кабмина, Пашиняна в поездке сопровождают супруга Анна Акопян и младшая дочь Арпи.

В аэропорту "Пулково" Алиева и Пашиняна встретили губернаторы Санкт-Петербурга Александр Беглов и Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Алиев и Пашинян не планируют проводить трехстороннюю встречу во время неформального саммита.