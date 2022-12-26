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50 минут назад

Алиев и Пашинян прибыли на саммит СНГ

ТАССиещё 1

Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян прибыли в понедельник в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите СНГ. Об этом сообщили в пресс-службах глав государств.

Алиев и Пашинян прибыли на саммит СНГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщила пресс-служба армянского кабмина, Пашиняна в поездке сопровождают супруга Анна Акопян и младшая дочь Арпи.

В аэропорту "Пулково" Алиева и Пашиняна встретили губернаторы Санкт-Петербурга Александр Беглов и Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Алиев и Пашинян не планируют проводить трехстороннюю встречу во время неформального саммита.

РФ не раз выступала посредником при решении конфликтов между Баку и Ереваном. И, как неоднократно отмечали представители российских властей, Москва продолжает содействовать урегулированию ситуации.

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