Воздушная тревога вновь объявлена в ряде областей Украины

Воздушную тревогу во второй раз 24 декабря объявили в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской областях Украины и подконтрольной Киеву части Херсонской области. Это следует из данных онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.

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Согласно ее данным, тревога была объявлена около 14:00 мск.

Ранее также сообщалось, что тревога звучала в Харьковской , Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях и в подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей.

23 декабря воздушную тревогу объявляли в Киевской и ряде других областей страны. Сигнал прозвучал в 13:53 мск.

С 10 октября Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин.