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1 час назад

Премьер Венгрии Орбан: мир на Украине наступит, когда этого захотят США

Газета.Ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина будет «воевать», пока США отправляют ей деньги и вооружение, а мир в стране наступит, если этого захотят в Вашингтоне. Об этом сообщает Magyar Nemzet.

Орбан назвал способную остановить конфликт на Украине страну
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«В то же время Украина может воевать только до тех пор, пока США поддерживают ее деньгами и оружием. Если американцы захотят мира, то будет мир», — сказал он.

По словам премьера, его страна находится «на венгерской стороне» в конфликте, отстаивая собственные интересы, оказывая поддержку Украине, но не посылая туда вооружения.

В Венгрии признали ошибкой попытку Запада превратить Украину в военную базу против России

Орбан подчеркнул, что в интересы Венгрии не входит разрыв экономических связей с РФ.

В мире,Виктор Орбан,
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