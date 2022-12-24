Орбан назвал способную остановить конфликт на Украине страну

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина будет «воевать», пока США отправляют ей деньги и вооружение, а мир в стране наступит, если этого захотят в Вашингтоне. Об этом сообщает Magyar Nemzet.
«В то же время Украина может воевать только до тех пор, пока США поддерживают ее деньгами и оружием. Если американцы захотят мира, то будет мир», — сказал он.
По словам премьера, его страна находится «на венгерской стороне» в конфликте, отстаивая собственные интересы, оказывая поддержку Украине, но не посылая туда вооружения.
Орбан подчеркнул, что в интересы Венгрии не входит разрыв экономических связей с РФ.