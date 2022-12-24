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35 минут назад

Жителям Германии предложили согреваться на Рождество свечами на елке

Майк Габриелян

Читатели немецкой газеты Die Welt гневно обрушились на политика Фридриха Мерца, предложившего гражданам обогреваться свечами в условиях топливного кризиса. Мнения комментаторов приводит РИА Новости.

Жителям Германии предложили согреваться на Рождество свечами на елке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Скандал разгорелся, когда руководитель партии ХДС Мерц заявил, что использует настоящие свечи как украшение для рождественской елки. По его словам, это «естественным образом повышает температуру в помещении».

Кроме того, Мерц снизил температуру в своей берлинской квартире и в доме в Арнсберге. Теперь он отапливает «только те помещения, которые реально используются».

Многие комментаторы отметили, что такие способы опасны и грозят пожарами или появлением плесени на стенах из-за низкой температуры.

«Я в шоке от такого нелепого предложения… Это увеличивает риск возгорания, уровень углекислого газа, долю частиц сажи и многое другое!», - написал один из пользователей.

Его единодушно поддержали другие читатели.

«Как пожарный, я хотел бы поблагодарить вас от имени всех моих товарищей за блестящее замечание о свечах. Помимо обогревательных одеял, вентиляторов, старых печей с закопченными выхлопными трубами и прочего, это прекрасно дополняет причины возгорания», — написал Oliver H.

«А зачем отопление? Одно только повышение артериального давления, вызванное такими заявлениями, греет сердце», — добавил Deutscher Michel.

«Невыносимо, с каким презрением политическая элита смотрит свысока на простой народ», — констатировали комментаторы.

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