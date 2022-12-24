Жителям Германии предложили согреваться на Рождество свечами на елке

Читатели немецкой газеты Die Welt гневно обрушились на политика Фридриха Мерца, предложившего гражданам обогреваться свечами в условиях топливного кризиса. Мнения комментаторов приводит РИА Новости.

Скандал разгорелся, когда руководитель партии ХДС Мерц заявил, что использует настоящие свечи как украшение для рождественской елки. По его словам, это «естественным образом повышает температуру в помещении».

Кроме того, Мерц снизил температуру в своей берлинской квартире и в доме в Арнсберге. Теперь он отапливает «только те помещения, которые реально используются».

Многие комментаторы отметили, что такие способы опасны и грозят пожарами или появлением плесени на стенах из-за низкой температуры.

«Я в шоке от такого нелепого предложения… Это увеличивает риск возгорания, уровень углекислого газа, долю частиц сажи и многое другое!», - написал один из пользователей.

Его единодушно поддержали другие читатели.

«Как пожарный, я хотел бы поблагодарить вас от имени всех моих товарищей за блестящее замечание о свечах. Помимо обогревательных одеял, вентиляторов, старых печей с закопченными выхлопными трубами и прочего, это прекрасно дополняет причины возгорания», — написал Oliver H.

«А зачем отопление? Одно только повышение артериального давления, вызванное такими заявлениями, греет сердце», — добавил Deutscher Michel.

«Невыносимо, с каким презрением политическая элита смотрит свысока на простой народ», — констатировали комментаторы.