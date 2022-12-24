Орбан рассказал о зависимости мира на Украине от США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир на Украине зависит от США. Его слова приводит Magyar Nemzet.

Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Орбан отметил, что украинские солдаты смогут воевать до тех пор, пока Соединенные Штаты Америки будут оказывать им военную и финансовую помощь.

«Украина может воевать только до тех пор, пока США поддерживает ее деньгами и оружием. Если американцы хотят мира, мир будет», — заявил премьер.

Глава венгерского правительства также согласился с тем, что конфликт на Украине может затянуться на годы.

«Эта опасность тоже существует», — прокомментировал он.

Ранее Орбан заявил, что Будапешт поддерживает Украину и одновременно проявляет заинтересованность в сохранении экономических отношений с Россией.