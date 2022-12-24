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7 минут назад

Суд на Украине приговорил попавшего в плен военного НМ ДНР к 15 годам заключения

Газета.Ru

Украинский суд в Запорожской области приговорил к 15 годам тюрьмы взятого в плен военнослужащего Народной милиции Донецкой народной республики, жителя Горловки. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора Украины, передает РИА Новости.

Суд на Украине приговорил попавшего в плен военного к 15 годам заключения
Фото: Министерство обороны УкраиныМинистерство обороны Украины

По данным суда, в марте текущего года мужчина добровольно перешел на сторону России и вступил в ряды НМ ДНР.

Как указывает генпрокуратура, осужденный был пулеметчиком, в сентябре он попал в плен. Ему было предъявлено обвинение по статье «государственная измена».

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