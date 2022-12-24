Суд на Украине приговорил попавшего в плен военного к 15 годам заключения

Украинский суд в Запорожской области приговорил к 15 годам тюрьмы взятого в плен военнослужащего Народной милиции Донецкой народной республики, жителя Горловки. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора Украины, передает РИА Новости.

Фото: Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины

По данным суда, в марте текущего года мужчина добровольно перешел на сторону России и вступил в ряды НМ ДНР.