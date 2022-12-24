Суд на Украине приговорил попавшего в плен военного к 15 годам заключения

Украинский суд в Запорожской области приговорил к 15 годам тюрьмы взятого в плен военнослужащего Народной милиции Донецкой народной республики, жителя Горловки. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора Украины, передает РИА Новости.
По данным суда, в марте текущего года мужчина добровольно перешел на сторону России и вступил в ряды НМ ДНР.
Как указывает генпрокуратура, осужденный был пулеметчиком, в сентябре он попал в плен. Ему было предъявлено обвинение по статье «государственная измена».