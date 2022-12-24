Обозреватель издания The American Conservative Деклан Лири сравнил президента Украины Владимира Зеленского с библейским царем Иродом, а современные США — с Римской Республикой в период ее упадка.

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По мнению журналиста, поездка украинского лидера в Вашингтон за пакетом помощи в $45 млрд похоже на то, как царь Ирод отправился в Рим ради титула «избранного» царя Иудеи и средств на войну с парфянами.

«Окруженный с обеих сторон Антонием и Октавианом — двумя самыми могущественными людьми во всей истории Рима», — написал Лири.

Потом Ирод отправился на званый пир в дом Антония, а позже вернулся на восток и вступил в долгий и ожесточенный поход, спустя 12 лет Римской республики не стало.

По мнению Лири, Ирод был второстепенным персонажем в этой истории, так же Зеленского обозначат в американских книгах по истории. Однако, история не может быть рассказана полностью без Зеленского, отметил обозреватель TAC.

Журналист призвал пересмотреть приоритеты США, чтобы поддержка власти Зеленского не закончилась для мира необратимыми последствиями.

Лири отметил, что Ирод, который первым искал смерти Иисуса Христа, словно промелькнул и исчез из Евангелия в одно мгновение, однако, он на самом деле существовал и сыграл свою роль в истории, «эхо которой доносится до наших дней».