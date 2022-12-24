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21 минуту назад

В Италии завершение конфликта на Украине возложили на Путина

Майк Габриелян

Только президент России Владимир Путин может положить конец конфликту на Украине, Об этом в интервью Corriere della Sera заявил бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

В Италии завершение конфликта на Украине возложили на Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ему был задан вопрос: «Как вы думаете, возможен ли мир на Украине в разумные сроки?»

«Перспективы мира трудны, даже если многое изменилось за последний период: каналы связи стали гораздо более открытыми, а Китай, кажется, больше участвует в построении переговоров. Однако Кремль пока показал, что не хочет мира», - ответил Драги.

Он считает, что его правительство «всегда стремилось к миру и пыталось облегчить возможные посредничества», отправляя оружие в Киев, вводя санкции против России и добиваясь зерновой сделки.

Италия готова помочь Украине в восстановлении электросетей

По его словам, «мы сразу убежденно поддержали Украину вместе с другими союзниками по G7, ЕС, НАТО и тем самым показали, что Италия может быть ведущей страной в Европе, как она этого заслуживает».

«Позиция Италии вероятно, была сильнее и решительнее, чем ожидали многие наблюдатели. Я знал о прочных прошлых связях между Италией и Москвой, но мы не могли оставаться равнодушными перед лицом немотивированной агрессии и систематических нарушений международного права и прав человека. В России, вероятно, рассчитывали на нашу двусмысленность, которой на самом деле не было, и этим объясняется гневная и беспорядочная реакция некоторых российских дипломатов, которые также выместили это на свободной прессе в Италии», - заявил Драги.

Он добавил, что "только президент Путин может положить конец этой бойне".

Ранее в Италии заявили, что механизм потолка цен на газ Россия должна понять как «политический сигнал».

В мире,СВО,Марио Драги,Владимир Путин,НАТО,ЕС,
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