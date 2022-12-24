В Италии завершение конфликта на Украине возложили на Путина

«Позиция Италии вероятно, была сильнее и решительнее, чем ожидали многие наблюдатели. Я знал о прочных прошлых связях между Италией и Москвой, но мы не могли оставаться равнодушными перед лицом немотивированной агрессии и систематических нарушений международного права и прав человека. В России, вероятно, рассчитывали на нашу двусмысленность, которой на самом деле не было, и этим объясняется гневная и беспорядочная реакция некоторых российских дипломатов, которые также выместили это на свободной прессе в Италии», - заявил Драги.