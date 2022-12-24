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40 минут назад

Миланский театр допустил отмену балетов с участием Сергея Полунина из-за угроз

Илья Родин

Театр «Арчимбольди» в итальянском Милане может отменить запланированные на конец января балетные постановки «Распутин» с участием российского танцора Сергея Полунина, рассказал газете La Corriera della Sera режиссер Джанмарио Лонгони.

Спектакль с участием россиянина могут отменить в Милане из-за угроз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что администрация культурного заведения сообщила ранее в соцсетях, что «несмотря на веру в свободу выражения мнений и художественную аполитичность» не исключает отмену балета «Распутин».

Полунин сделал третью татуировку с Путиным

Лонгони пояснил, что показ балета уже переносили несколько раз по различным причинам. Он добавил, что билеты на спектакль распроданы, отмена показа была бы проявлением неуважения по отношению к зрителям.

Режиссер признался, что на фоне этого сильно обеспокоен поступающими угрозами. Он добавил, что боится инцидентов в зале в случае выступления Полунина.

По его словам, авторы поступающих в адрес театра анонимных угроз твердят о том, что постановку следует отменить ради мира и безопасности в Европе. Вместе с тем, подчеркнул Лонгони, они стремятся принудить к молчанию тех, кто «не думает так же, как они».

Напомним, что танцор Сергей Полунин родился в Херсоне. Закончил Киевское хореографическое училище, а также школу Королевского балета Великобритании. Принимает участие в крупных проектах как в России, так и в западных странах. В частности, снимается в кино, участвует в театральных постановках.

В мире,Сергей Полунин,Владимир Путин,
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