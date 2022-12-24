Спектакль с участием россиянина могут отменить в Милане из-за угроз

Театр «Арчимбольди» в итальянском Милане может отменить запланированные на конец января балетные постановки «Распутин» с участием российского танцора Сергея Полунина, рассказал газете La Corriera della Sera режиссер Джанмарио Лонгони.

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Отмечается, что администрация культурного заведения сообщила ранее в соцсетях, что «несмотря на веру в свободу выражения мнений и художественную аполитичность» не исключает отмену балета «Распутин».

Лонгони пояснил, что показ балета уже переносили несколько раз по различным причинам. Он добавил, что билеты на спектакль распроданы, отмена показа была бы проявлением неуважения по отношению к зрителям.

Режиссер признался, что на фоне этого сильно обеспокоен поступающими угрозами. Он добавил, что боится инцидентов в зале в случае выступления Полунина.

По его словам, авторы поступающих в адрес театра анонимных угроз твердят о том, что постановку следует отменить ради мира и безопасности в Европе. Вместе с тем, подчеркнул Лонгони, они стремятся принудить к молчанию тех, кто «не думает так же, как они».