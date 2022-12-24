Рождественский вертеп на Украине дополнили фигурками Байдена и Бандеры

Во Львовском историко-культурном заповеднике «Нагуевичи» в сценке с фигурками, воспроизводящими сцену Рождества Христова, появились фигуры американского президента Джо Байдена и лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Фото: Газета | Наш ДОНБАСС Газета | Наш ДОНБАСС

Рождественский вертеп заповедника располагается у литературного музея, кроме традиционных персонажей там есть фигурки Байдена Бандеры, сообщил облсовет региона, передает РИА «Новости».

Организаторы рассказали, что фигурки попали из-за уникальности украинских рождественских вертепов.

Напомним, Степан Бандера – лидер «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в России), один из создателей боевого крыла этой структуры – «Украинской повстанческой армии» (запрещена в России). УПА воевала против советских войск во время Великой Отечественной и сотрудничала с нацистской Германией.