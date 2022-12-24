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32 минуты назад

Во Львовской области появился рождественский вертеп с Байденом и Бандерой

Деловая газета "Взгляд"

Во Львовском историко-культурном заповеднике «Нагуевичи» в сценке с фигурками, воспроизводящими сцену Рождества Христова, появились фигуры американского президента Джо Байдена и лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Рождественский вертеп на Украине дополнили фигурками Байдена и Бандеры
Фото: Газета | Наш ДОНБАССГазета | Наш ДОНБАСС

Рождественский вертеп заповедника располагается у литературного музея, кроме традиционных персонажей там есть фигурки Байдена Бандеры, сообщил облсовет региона, передает РИА «Новости».

Организаторы рассказали, что фигурки попали из-за уникальности украинских рождественских вертепов.

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Напомним, Степан Бандера – лидер «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в России), один из создателей боевого крыла этой структуры – «Украинской повстанческой армии» (запрещена в России). УПА воевала против советских войск во время Великой Отечественной и сотрудничала с нацистской Германией.

ОУН-УПА виновны в массовом уничтожении польского населения Волыни в 1943 году.

В мире,Степан Бандера,Джозеф Байден,Украинская повстанческая армия,
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