Девять человек погибли в США из-за снежной бури

В штате Вайоминг был побит температурный рекорд — там похолодало до -41. Ещё в нескольких штатах температура опустилась до значений, близких к рекордным.
Накануне из-за непогоды было отменено почти 5,5 тыс. рейсов. Без электричества в стране остаются около 600 тыс. домовладений и предприятий.
Губернаторы Джорджии, Оклахомы, Нью-Йорка, Северной Каролины и Южной Дакоты объявили о чрезвычайной ситуации. Руководители других штатов заявили о приведении войск Национальной гвардии США в повышенную готовность, чтобы справиться со стихией, передаёт ТАСС.