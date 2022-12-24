Девять человек погибли в США из-за снежной бури

В штате Вайоминг был побит температурный рекорд — там похолодало до -41. Ещё в нескольких штатах температура опустилась до значений, близких к рекордным.

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Накануне из-за непогоды было отменено почти 5,5 тыс. рейсов. Без электричества в стране остаются около 600 тыс. домовладений и предприятий.