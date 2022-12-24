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1 час назад

Девять человек погибли в США из-за снежной бури

Говорит Москва

В штате Вайоминг был побит температурный рекорд — там похолодало до -41. Ещё в нескольких штатах температура опустилась до значений, близких к рекордным.

Девять человек погибли в США из-за снежной бури
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне из-за непогоды было отменено почти 5,5 тыс. рейсов. Без электричества в стране остаются около 600 тыс. домовладений и предприятий.

Губернаторы Джорджии, Оклахомы, Нью-Йорка, Северной Каролины и Южной Дакоты объявили о чрезвычайной ситуации. Руководители других штатов заявили о приведении войск Национальной гвардии США в повышенную готовность, чтобы справиться со стихией, передаёт ТАСС.

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