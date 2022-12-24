Румынский политик призвал прекратить помощь Киеву

Бухарест больше не обязан оказывать помощь Киеву, заявил Джордже Симион, лидер партии «Альянс за объединение румын» (AUR). Он объяснил это тем, что на Украине «издеваются над румынами», пишет портал Ziare.com.
«Румыния больше не обязана помогать Украине, если над румынами продолжают издеваться», - подчеркнул он на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Политик уточнил, что новый украинский закон о нацменьшинствах «разочаровал румынскую общину» в стране.
Напомним, что 13 декабря власти Украины в рамках подготовки к вступлению в ЕС приняли закон о национальных меньшинствах. Кроме того, в республике уже действует закон о языке, согласно которому граждане страны обязаны применять украинский язык во всех сферах жизни.