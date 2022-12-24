США назвали банком Украины

США превратились в источник постоянного финансирования для Украины, так как они постоянно выдают Киеву миллиарды долларов, что вызывает проблемы в самих Соединенных Штатах, пишет в своей статье для American Thinker обозреватель Энтони Гонсалес, передает РИА Новости.
“Мы стали банком Украины, выдаем деньги, когда этого просит Киев, при этом, не обращая внимания на просьбы наших страдающих граждан”, — отмечает Гонсалес.
Обозреватель признался, что был в шоке, когда узнал о предложении выделить Украине 45 млрд. долларов. По его словам, все эти предложения и действия указывают лишь на то, что на самом деле американским политикам нет никакого дела до своих граждан. Они не хотят думать о высокой инфляции, растущих ценах на бензин, рекордных показателях нелегальной иммиграции, эпидемии наркотиков и уровне безработицы.
Гонсалес задался вопросом, что сделала Украина, чтобы заслужить такое новое финансирование, и зачем Америка тратит такие чудовищные деньги на оборону.
Журналист уверен, что следствием принятого проекта бюджета станет лишь еще больший рост инфляции, а американцы окажутся в нищете.
Автор материала напомнил, что когда пост главы государства занимал Дональд Трамп, то США тратили значительно меньше денег на оборону.