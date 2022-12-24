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1 час назад

American Thinker: США стали банком Украины, позабыв о нуждах своих граждан

FBM.ru

США превратились в источник постоянного финансирования для Украины, так как они постоянно выдают Киеву миллиарды долларов, что вызывает проблемы в самих Соединенных Штатах, пишет в своей статье для American Thinker обозреватель Энтони Гонсалес, передает РИА Новости.

США назвали банком Украины
Фото: TwitterTwitter

“Мы стали банком Украины, выдаем деньги, когда этого просит Киев, при этом, не обращая внимания на просьбы наших страдающих граждан”, — отмечает Гонсалес.

Обозреватель признался, что был в шоке, когда узнал о предложении выделить Украине 45 млрд. долларов. По его словам, все эти предложения и действия указывают лишь на то, что на самом деле американским политикам нет никакого дела до своих граждан. Они не хотят думать о высокой инфляции, растущих ценах на бензин, рекордных показателях нелегальной иммиграции, эпидемии наркотиков и уровне безработицы.

Гонсалес задался вопросом, что сделала Украина, чтобы заслужить такое новое финансирование, и зачем Америка тратит такие чудовищные деньги на оборону.

Журналист уверен, что следствием принятого проекта бюджета станет лишь еще больший рост инфляции, а американцы окажутся в нищете.

Автор материала напомнил, что когда пост главы государства занимал Дональд Трамп, то США тратили значительно меньше денег на оборону.

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