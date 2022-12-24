В Киеве вновь происходят экстренные отключения света

Экстренные отключения электричества продолжаются в субботу в украинской столице, стабилизировать напряжение в электросетях Киева не удается. Об этом сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.

В минувший четверг глава энергопоставляющей компании YASNO ("Ясно", входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве наиболее сложная ситуация с электроснабжением - не работают 60% трансформаторов. По его словам, вследствие повреждения высоковольтного оборудования Киев не может получать электричество из энергосистемы страны, а если будут повреждены оставшиеся 40% узлов, то ситуация ухудшится кардинально.