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25 минут назад

В Британии заявили о выгоде раскола в Конгрессе США по Украине для Путина

Lenta.ruиещё 1

Расхождение во мнениях в Конгрессе США в вопросе дальнейшей поддержки Киева играет на руку президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил обозреватель британского журнала The Spectator Лукас Дегутис.

В Британии заявили о выгоде раскола в Конгрессе США по Украине для Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, члены Конгресса, которые не уделили должного внимания выступлению президента Украины Владимира Зеленского, оказали Путину услугу. Дегутис отметил, что, невзирая на разногласия демократов и республиканцев, проверка средств, выделенных Украине, считается важной частью взаимодействий Вашингтона с Киевом.

«Республиканцы, равно как и демократы, не совершают ошибки, когда спрашивают, на что тратятся деньги налогоплательщиков», — указал обозреватель.

Он подчеркнул, что многие республиканцы выразили свое недовольство визитом украинского лидера в США. Четверо конгрессменов не стали аплодировать Зеленскому, а двое из них не встали со своих мест, когда тот поднялся на трибуну, говорится в статье.

Британия дала обещания по военной помощи для Украины

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не видит признаков раскола среди стран Запада в вопросе поддержки Украины. Он отметил, что НАТО и Евросоюз едины, как никогда.

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