Лукашенко сделал заявление о роли Азербайджана на международной арене

Азербайджан играет все более значимую роль на международной арене, в частности в укрепляющемся тюркском мире. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву.

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"Братский Азербайджан благодаря умелому и твердому руководству играет все более значимую роль в регионе и укрепляющемся тюркском мире. Успешное председательство в Движении неприсоединения, участником которого является и Беларусь, снискало Баку международный авторитет и заслуженное уважение", - говорится в поздравлении, распространенном 24 декабря пресс-службой президента Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что дорожит "установившимися дружескими и доверительными личными отношениями, конструктивным общением и обоюдной нацеленностью на тесное взаимовыгодное сотрудничество" с Алиевым и "всегда с удовольствием вспоминает встречи" с ним.