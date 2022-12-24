В Японии перестанут страховать суда в водах РФ от военного ущерба

Крупнейшие страховые компании Японии с 1 января перестанут возмещать судам, навигация которых проходит в акватории России и Украины, возможный ущерб от военных столкновений. Как сообщает в субботу со ссылкой на источники газета Nikkei, соответствующее решение может оказать негативное влияние на доставку в Японию СПГ, добываемого в рамках проекта "Сахалин-2".

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По данным издания, решение японских фирм связано с отказом зарубежных компаний, занимающихся перестрахованием, заключать соглашения на основе рисков, связанных с навигацией в российской акватории. Японская сторона намерена после рождественских каникул начать переговоры с зарубежными фирмами на тему возобновления покрытия ущерба от военных столкновений ради обеспечения стабильных поставок СПГ с "Сахалина-2", отмечает Nikkei.

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Как пояснял ТАСС японский чиновник, проект "Сахалин-2" обеспечивает почти 9% потребления Японией сжиженного природного газа, который практически целиком идет на выработку электроэнергии, обеспечивая 3% ее генерации в стране.

Эмбарго, ценовой потолок и запрет на страхование

5 декабря вступило в силу эмбарго на поставки нефти из России по морю в Евросоюз. ЕС, Группа семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония), а также Австралия согласовали потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель. США, ЕС и Великобритания вводят запрет для своих компаний на оказание транспортных, финансовых и страховых услуг в отношении танкеров, перевозящих нефть из РФ по цене выше согласованного уровня.

Министерство финансов Соединенных Штатов еще в конце ноября разрешило до 30 сентября 2023 года операции, связанные с морской доставкой нефти с проекта "Сахалин-2" в Японию. Они были выведены из-под действия политики ценового потолка. Ранее аналогичное решение принял и Евросоюз, установив срок действия этого исключения до 5 июня 2023 года.

Правительство Японии ввело потолок цен на российскую нефть, однако он не будет затрагивать продукцию проекта "Сахалин-2". В сообщении МИД страны указывалось, что такое решение принято из соображений национальной энергетической безопасности.