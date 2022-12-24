Между Байденом и Зеленским увидели существенные разногласия

По его словам, поездка Зеленского в США была «военным саммитом», который закончился разрывом между Киевом и Вашингтоном «в отношении их стратегий прекращения конфликта». Так, президент Украины во время своего выступления говорил об «абсолютной победе» в конфликте, употребив это словосочетание 11 раз, пишет издание. При этом глава Белого дома не использовал его ни разу, сопротивляясь риторике «тотальной победы». Вместо этого Байден пообещал продолжить помогать Киеву.