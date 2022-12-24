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42 минуты назад

WP: между Байденом и Зеленским возникли существенные разногласия

Елена Прошина

Во время визита в Вашингтон между украинским лидером Владимиром Зеленским и его коллегой Джо Байденом возникло расхождение во взглядах на будущее Украины, сообщил обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус.

Между Байденом и Зеленским увидели существенные разногласия
Фото: ТАССТАСС

По его словам, поездка Зеленского в США была «военным саммитом», который закончился разрывом между Киевом и Вашингтоном «в отношении их стратегий прекращения конфликта». Так, президент Украины во время своего выступления говорил об «абсолютной победе» в конфликте, употребив это словосочетание 11 раз, пишет издание. При этом глава Белого дома не использовал его ни разу, сопротивляясь риторике «тотальной победы». Вместо этого Байден пообещал продолжить помогать Киеву.

Президент США отметил, что предоставление чрезмерно мощного оружия, которое требовал Зеленский, может «расколоть НАТО», отметив, что одной из главных целей западных стран остается предотвращение конфликта с Москвой.

«Так или иначе, в следующем году на этом военном саммите придется заняться устранением скрытой под поверхностью напряженности», — считает Игнатиус.

В мире,Дэвид Игнатиус,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,НАТО,
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