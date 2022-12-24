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49 минут назад

Штайнмайер заявил, что кризис на Украине непросто даётся немцам

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в рождественском обращении к немцам сообщил, что 2022 год был непростым и жители страны испытали на себе серьёзные последствия ситуации на Украине.

Штайнмайер заявил, что кризис на Украине непросто даётся немцам
Фото: ТАССТАСС

Как передаёт ТАСС, президент подчеркнул, что сейчас «тяжёлые» времена и жители Германии ощущают на себе последствия конфликта на Украине.

«Я знаю, как многого требует этот кризис от всех вас, что многим приходится себя ограничивать», — отметил Штайнмайер.

20 декабря немецкий социолог Ульрих Шнайдер выразил мнение, что есть угроза превращения ФРГ в «государство нищих» при нынешнем векторе поведения.

В мире,Ульрих Шнайдер,Франк-Вальтер Штайнмайер,
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