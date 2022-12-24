Штайнмайер заявил, что кризис на Украине непросто даётся немцам

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в рождественском обращении к немцам сообщил, что 2022 год был непростым и жители страны испытали на себе серьёзные последствия ситуации на Украине.

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Как передаёт ТАСС, президент подчеркнул, что сейчас «тяжёлые» времена и жители Германии ощущают на себе последствия конфликта на Украине.

«Я знаю, как многого требует этот кризис от всех вас, что многим приходится себя ограничивать», — отметил Штайнмайер.