В Китае заявили о крепких отношениях с Россией

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил о крепких отношениях страны с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Отношения, поддерживаемые между КНР и Россией, тверды, как монолит. Они не подвержены вмешательству и провокациям, им не страшны крупные изменения конъюнктуры», — подчеркнул он.

Глава ведомства добавил, что сотрудничество Китая и России не антагонистично и не нацелено на какую-либо третью сторону. По его словам, за последний год страны поддерживали друг друга в защите своих основных интересов Он также подчеркнул, что политическое и стратегическое взаимное доверие между государствами еще больше укрепилось.

Министр также отметил, что китайско-российский товарооборот приближается к отметке 200 миллиардов долларов в год.