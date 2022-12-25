В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-7° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
36 минут назад

В Китае заявили о крепких отношениях с Россией

Lenta.ruиещё 3

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил о крепких отношениях страны с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

В Китае заявили о крепких отношениях с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отношения, поддерживаемые между КНР и Россией, тверды, как монолит. Они не подвержены вмешательству и провокациям, им не страшны крупные изменения конъюнктуры», — подчеркнул он.

Глава ведомства добавил, что сотрудничество Китая и России не антагонистично и не нацелено на какую-либо третью сторону. По его словам, за последний год страны поддерживали друг друга в защите своих основных интересов Он также подчеркнул, что политическое и стратегическое взаимное доверие между государствами еще больше укрепилось.

Министр также отметил, что китайско-российский товарооборот приближается к отметке 200 миллиардов долларов в год.

Ранее Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о создании научной лунной станции. «Мы перейдем к следующей фазе, возможно, и скорее всего, в тесном контакте с китайскими партнерами — это строительство будущей лунной базы. Как вы знаете, в 2021 году был подписан соответствующий меморандум, а буквально совсем недавно было подписано соглашение с китайской стороной о совместных работах в этой области», — сказал гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

В мире,Юрий Борисов,Роскосмос,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители