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7 минут назад

Министр обороны Франции отправится с визитом на Украину

Елена Прошина

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню 28 декабря отправится с визитом на Украину. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на французское ведомство.

Министр обороны Франции отправится с визитом на Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным телеканала, в рамках визита Лекорню «покажет киевским властям поддержку Франции и отдаст дань памяти погибшим у памятника Героям в столице Украине». Кроме того глава французского ведомства встретиться с украинским министром обороны Алексеем Резниковым. Лекорню планирует совершить визит 28 декабря.

Напомним, что в июне Киев посещал президент Франции Эммануэль Макрон. Также на Украину уже трижды приезжала глава французского МИД Катрин Колонна.

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