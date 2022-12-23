Министр обороны Франции отправится с визитом на Украину

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню 28 декабря отправится с визитом на Украину. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на французское ведомство.

По данным телеканала, в рамках визита Лекорню «покажет киевским властям поддержку Франции и отдаст дань памяти погибшим у памятника Героям в столице Украине». Кроме того глава французского ведомства встретиться с украинским министром обороны Алексеем Резниковым. Лекорню планирует совершить визит 28 декабря.