Зеленскому предрекли «принятие реальности»

Западные политики рано или поздно заставят президента Украины Владимира Зеленского «принять реальность». Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Он пояснил, что здравомыслящие американские политики озабочены перспективой столкновения с Россией, и этот вопрос начинает доминировать в американской политической жизни. В Европе же, отметил законотворец, схожая озабоченность чувствуется особо, поскольку ЕС «находятся на переднем крае» и могут быть вовлечены в реальные боевые действия.

«Мы должны это учитывать и рассчитывать на то, что рано или поздно ответственные политики все-таки поднимут голову, скажут: "Давайте Зеленского все-таки ограничим в возможностях и заставим его принять реальность и сесть за стол переговоров"», - сказал сенатор.

Ранее Зеленский перечислил главные задачи украинской дипломатии в 2023 году. Он не включил в данный список переговоры с Россией, вместо этого предложив усилить работу по введению санкций против РФ, организации трибунала в связи со спецоперацией и по блокировке российских активов.