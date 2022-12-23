Столтенберг уличил Россию «в стремлении заморозить конфликт» на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в стремлении заморозить конфликт на Украине с целью использовать затишье для нового наступления. Такое мнение он высказал в статье в Financial Times.

«Россия надеется заморозить конфликт, чтобы позволить своим силам перегруппироваться, перевооружиться и попытаться начать новое наступление», — сказал Столтенберг.

Также он считает, что Москва незаинтересованна в разрешении конфликта. В связи с этим, НАТО намерена и дальше поддерживать Украину.