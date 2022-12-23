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12 минут назад

Столтенберг обвинил РФ «в стремлении заморозить конфликт» на Украине

Елена Прошина

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в стремлении заморозить конфликт на Украине с целью использовать затишье для нового наступления. Такое мнение он высказал в статье в Financial Times.

Столтенберг уличил Россию «в стремлении заморозить конфликт» на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Россия надеется заморозить конфликт, чтобы позволить своим силам перегруппироваться, перевооружиться и попытаться начать новое наступление», — сказал Столтенберг.

Также он считает, что Москва незаинтересованна в разрешении конфликта. В связи с этим, НАТО намерена и дальше поддерживать Украину.

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Напомним, что в РФ неоднократно заявляли о желании завершить конфликт, указывая на то, что именно киевские власти не хотят такого развития событий. Более того Киев даже ввел запрет на переговоры с Россией на законодательном уровне.

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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