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36 минут назад

Кличко заявил о полной остановке электротранспорта в Киеве

Ura.Ru

Из-за дефицита электроэнергии в Киеве остановлена работа всего наземного электротранспорта. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

Кличко заявил о полной остановке электротранспорта в Киеве
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Из-за дефицита электроэнергии мы приняли решение о прекращении работы наземного электротранспорта столицы — трамваев и троллейбусов. На всех маршрутах наземного электротранспорта отныне курсируют автобусы», — рассказал Кличко в своем telegram-канале.

Ранее киевская администрация назвала ситуацию с энергоснабжением в городе тяжелой, слова властей передает RT. Также по заявлениям официальных представителей, электроэнергии хватает на обеспечение лишь 20% населения Киева.

Россия проводит спецоперацию на Украине с целью защиты жителей Донбасса. В рамках выполнения задач российская армия ударяет по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры.

В мире,Виталий Кличко,
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