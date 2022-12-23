Кличко заявил о полной остановке электротранспорта в Киеве

Из-за дефицита электроэнергии в Киеве остановлена работа всего наземного электротранспорта. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.
«Из-за дефицита электроэнергии мы приняли решение о прекращении работы наземного электротранспорта столицы — трамваев и троллейбусов. На всех маршрутах наземного электротранспорта отныне курсируют автобусы», — рассказал Кличко в своем telegram-канале.
Ранее киевская администрация назвала ситуацию с энергоснабжением в городе тяжелой, слова властей передает RT. Также по заявлениям официальных представителей, электроэнергии хватает на обеспечение лишь 20% населения Киева.
Россия проводит спецоперацию на Украине с целью защиты жителей Донбасса. В рамках выполнения задач российская армия ударяет по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры.