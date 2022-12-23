Посольство РФ в Швеции: вступление страны в НАТО ведет к потере суверенитета

Посольство РФ в Швеции считает, что вступление королевства в НАТО приведет к утрате национального суверенитета. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу в Telegram-канале дипмиссии.

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"Стать членом Североатлантического альянса во главе с США - значит, по сути, окончательно утратить национальный суверенитет, предоставляя свою территорию под натовские базы. А в шведских портах и на аэродромах будут дислоцированы американские корабли и самолеты с ядерным оружием на борту. И можно сколько угодно прописывать запреты на размещение в Швеции ОМУ (оружия массового поражения - прим. ТАСС) в разных соглашениях и меморандумах - Вашингтон никогда не спрашивает и не спросит на это разрешения. Шведов могут попросту "забыть" проинформировать об этом", - подчеркивают в российском посольстве.

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Комментарий дипмиссии сделан в связи с интервью экс-главы МИД королевства Анн Линде газете Dagens Nyheter, в котором она "объяснила читателям, что заставило ее - еще совсем недавно последовательного адепта внеблоковой политики - "переобуться в воздухе" и стать рьяной сторонницей вступления страны в НАТО". В интервью политик говорит: "Не могу сказать, когда точно это произошло, но осознание пришло ко мне постепенно, когда стало очевидно, что русские нацелились на гражданское население. Это шокирует".

Российская дипмиссия предлагает рассмотреть, какие вещи Линде при этом не шокируют. "По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, на 31 декабря 2021 года жертвами конфликта на Украине стали до 14 400 человек. Все они, включая женщин и детей, - жертвы киевского режима, - напоминают в посольстве. - Заокеанские "партнеры" Стокгольма с марта 2003 года по июль 2006 года убили до 654 тыс. человек в Ираке - такие цифры приводятся в докладе Университета Джонса Хопкинса. В результате бомбежек НАТО в Югославии погибло более 500 гражданских - и это только по сведениям Human Rights Watch, правительство Югославии заявило о том, что погибло до 2,5 тыс. и ранено до 5 тыс. человек".

Российские дипломаты "не слышали", чтобы Линде или какой-либо иной представитель шведского руководства "был шокирован таким числом невинных жертв". В посольстве напоминают, что "Швецию давно и упорно втягивали в НАТО - разумеется, задолго до начала специальной военной операции России на Украине".