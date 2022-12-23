Агента Украины в Ростове завербовали через компьютерную игру

Спецслужбы Украины завербовали своего будущего агента в Ростовской области Владислава Понамарева через компьютерную игру. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в правоохранительных органах региона.
По данным агентства, спецслужбы вышли на Понамарева через компьютерную игру еще где-то в середине 2021 года.
«Общались, обрабатывали, а уже в 2022 году предложили передавать им информацию», — отметил источник в правоохранительных органах.
Он также уточнил, что Понамарев родился в Макеевке в Донецкой народной республике. Его родители находятся в разводе и работают вахтовым методом. По словам собеседника «РИА Новости», Понамарев «придерживался фашисткой идеологии» и даже хотел вступить в «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация), но его не взяли, поскольку он с территории ДНР.
В пятницу, 23 декабря, ФСБ России задержала его в Ростовской области. Его обвиняют в выдаче целеуказаний для расчетов американских РСЗО HIMARS. В отношении Понамарева возбудили уголовные дела по статьям «Госизмена» и «Шпионаж». На данный момент он находится под стражей.