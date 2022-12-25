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29 минут назад

В Германии большинство жителей высказались против поставок Украине танков Leopard 2

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Большинство жителей Германии высказались против поставок Украине танков Leopard 2. Об этом свидетельствуют данные опроса социологического института YouGov, проведённого по заказу агентства dpa.

Немцы высказались против поставок Украине танков Leopard 2
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Поставки этих боевых машин на Украину не поддерживают 45% респондентов, в то время как противоположной точки зрения придерживаются 33% опрошенных, передаёт ТАСС.

Отмечается, что сторонники зелёных чаще, чем избиратели других партий, выступают за передачу Киеву танков.

В ноябре глава Минобороны Словакии Ярослав Надь сообщил о передаче Украине 30 своих БМП-1 в обмен на поставку 15 танков Leopard из Германии.

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Позднее военный эксперт издательства Bild Юлиан Рёпке заявил, что решение Берлина направить Украине старую советскую технику является болезненным и заслуживающим стыда.

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