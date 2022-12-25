Немцы высказались против поставок Украине танков Leopard 2

Большинство жителей Германии высказались против поставок Украине танков Leopard 2. Об этом свидетельствуют данные опроса социологического института YouGov, проведённого по заказу агентства dpa.

Поставки этих боевых машин на Украину не поддерживают 45% респондентов, в то время как противоположной точки зрения придерживаются 33% опрошенных, передаёт ТАСС.

Отмечается, что сторонники зелёных чаще, чем избиратели других партий, выступают за передачу Киеву танков.

В ноябре глава Минобороны Словакии Ярослав Надь сообщил о передаче Украине 30 своих БМП-1 в обмен на поставку 15 танков Leopard из Германии.