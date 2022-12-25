Немцы высказались против поставок Украине танков Leopard 2

Большинство граждан Германии выступили против поставок боевых танков Украине. Об этом сообщает агентство DPA.

Аналитики социологического института YouGov провели опрос, в котором выяснилось, что 45 процентов респондентов высказались против обеспечения страны боевой техникой Leopard. В то же время 33 процента немцев имеют положительное мнение по данному вопросу.

Отмечается, что количество участников исследования, которые отказались давать свою оценку, составило 22 процента.